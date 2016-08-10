国际油市：亚洲柴油市场持稳，预计近期供应过剩状况将得到缓解

路透新加坡8月10日 - 亚洲柴油市场周三持稳，尽管现货和纸货市场交易活跃，交易员称，因炼厂按计划即将进行维护，受此影响，供应过剩状况将缓解的预期升温。

“我们预计，未来约一个月的时间里，停产维护的亚洲炼厂数量将会增加，”新加坡的一位交易员称。他还补充道，这将在一定程度上支撑受挤压的精炼利润率和持续过剩的燃料油供应状况。

全球汽油和柴油库存升至纪录高位，令炼厂和交易员难以找到销售过度库存的渠道，进而可能促使炼厂大规模减产，这可能会终结原油价格的复苏势头。

新加坡炼厂的利润率周三降至两年低点，进一步表明，炼油行业生产出过多的燃料，远超市场消化能力。

上周的官方数据显示，截至8月2日当周，新加坡岸上中质馏分油库存急升224.6万桶，或17%，至1,544万桶，为逾五年来最高。

但未来生产活动放慢，以及今冬气温偏低等预期，帮助亚洲指标含硫500ppm柴油短期正价差缩窄。

周三含硫500ppm柴油 近月8月/9月互换合约价差基本持平，正价差较前一交易日缩窄0.01美元，至较新加坡报价贴水0.23美元。现货月互换合约价差较上周触及的贴水0.45美元的四个月低位缩窄0.22美元。

在现货市场，含硫500ppm柴油较新加坡报价贴水持平在每桶0.25美元，行业人士称，据报普氏窗口共计达成四笔柴油交易，总量达70万桶。

据报，周一普氏窗口共达成三笔交易，总计45万桶。

新加坡现货市场共达成七笔交易，其中四笔为柴油交易，三笔为航煤交易。(完)

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