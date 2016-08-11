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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 21:50 BJT

国际油市：亚洲柴油利润率上升，因新加坡库存下降

路透新加坡8月11日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解较迪拜原油价差周四进一步扩大，为连续第二日走高，因新加坡岸上燃料油库存从近期触及的五年高位回落。

截至8月10日当周，新加坡岸上中质馏分油库存减少12%，至1,359万桶，上周库存减少185万桶，为去年12月9日以来中质馏分油库存最大周度降幅。

截至8月2日当周，新加坡岸上中质馏分油库存急升224.6万桶，达到1,5440万桶，为逾五年来最高。

包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存 也减少200万桶，预期为增加51.3万桶，美国墨西哥湾出现2013年以来最大降幅。

含硫500ppm柴油裂解较迪拜原油 价差走阔0.42美元，报每桶9.61美元，为本月初以来最高。

新加坡现货市场达成五笔交易，其中四笔为柴油交易，一笔为航煤交易。(完)

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(编译 刘静；审校 母红)

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