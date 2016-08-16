国际油市：亚洲航煤和柴油现货贴水缩窄，但仍受压于供应过剩

路透新加坡8月16日 - 亚洲航煤和指标含硫500ppm柴油现货价差周二均缩窄，此前数周价差压力一直加重，但行业参与人士认为供应过剩仍将持续压制中质馏分油。

“今天价差应该可以升高，但基本面状况仍糟糕，预计在生产和库存大幅下降前不会有所改善，”新加坡的一位交易员称。

航煤现货价差JET-SIN-DIF从周一触及的接近12个月低位的每桶0.9美元缩窄至周二较新加坡报价低每桶0.87美元。

上次现货价差大于0.9美元是在去年9月。

含硫500ppm柴油现货价差GO005-SIN-DIF终结连续三日扩阔走势，贴水缩窄至每桶较新加坡报价贴水0.21美元，为7月22日以来最窄。

新加坡现货市场达成四笔交易，两笔为含硫500ppm柴油交易，两笔为航煤交易。(完)

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