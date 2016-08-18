国际油市：亚洲柴油现货贴水缩至一个月来最窄，因欧洲和非洲的部分需求

路透新加坡8月18日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货贴水周四缩至一个月来最窄，交易员称，因欧洲和非洲部分地区有需求。

“有一些运往欧洲和非洲部分地区的套利货船，帮助支撑了价格，但我认为这是短暂的，市场仍供应过剩，”新加坡的一位交易员称。

含硫500ppm柴油现货贴水GO005-SIN-DIF缩窄0.05美元，收于每桶较新加坡报价贴水0.17美元，为7月21日以来最窄。

新加坡国际企业发展局(IES)发布的数据显示，截至8月17日当周，13家主要岸上石油仓储公司的中质馏分油库存增加105万桶，至1,464万桶。

美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存上周增加190万桶，预期为减少74.2万桶。

新加坡现货市场达成三笔交易，其中两笔为含硫500ppm柴油交易，另外一笔为航煤交易。(完)

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