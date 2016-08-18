国际油市：亚洲柴油现货贴水缩至一个月来最窄，因欧洲和非洲的部分需求

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡8月18日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货贴水周四缩至一个月来最窄，交易员称，因欧洲和非洲部分地区有需求。
“有一些运往欧洲和非洲部分地区的套利货船，帮助支撑了价格，但我认为这是短暂的，市场仍供应过剩，”新加坡的一位交易员称。
含硫500ppm柴油现货贴水GO005-SIN-DIF缩窄0.05美元，收于每桶较新加坡报价贴水0.17美元，为7月21日以来最窄。
新加坡国际企业发展局(IES)发布的数据显示，截至8月17日当周，13家主要岸上石油仓储公司的中质馏分油库存增加105万桶，至1,464万桶。
美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存上周增加190万桶，预期为减少74.2万桶。
新加坡现货市场达成三笔交易，其中两笔为含硫500ppm柴油交易，另外一笔为航煤交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 李军)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583