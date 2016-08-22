国际油市：亚洲航煤贴水扩至近11个月来最阔，因供应高企

路透新加坡8月22日 - 亚洲航煤较新加坡报价贴水周一走阔0.03美元，至每桶0.95美元，为近 11个月来最阔，因供应高企打压价格。

亚洲指标含硫500ppm柴油贴水也走阔0.04美元，至0.15美元。

供应仍高企，因中国继续向亚洲市场供应大量燃料油。中国7月出口了153万桶柴油，超过5月创下的148万吨的月度纪录。

7月出口规模几乎是去年平均月出口量的三倍。

中国燃料油出口急升，因国有炼厂供应过剩，他们在与民间小型炼厂争夺国内市场的价格战中处境挣扎。

但交易员称，市场可能从冬季需求增加和炼厂进行维护导致产量下降中得到支撑。

新加坡现货市场达成三笔柴油交易，但没有达成航煤交易，航煤买家离场，没有出价，有六个卖家提出了报价。(完)

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