国际油市：亚洲柴油现货需求强劲，但供应居高不下

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡8月24日 - 亚洲航煤较新加坡报价贴水周三仍为每桶0.95美元，裂解价差不到11美元，在一周最低水平附近，因供应居高不下。
指标含硫500ppm柴油裂解价差为每桶略高于10美元，也为约一周来最低水平，因面临与航煤相似的利空基本面状况。
但新加坡现货市场对柴油船货的需求攀升，周三总计115万桶柴油进行了交易，为1月15日以来最大单日交易量，当日有143万桶柴油易手。
前一交易日，总计100万桶柴油易手。
但整体上卖家受到供应过剩打压，这也反映在中国最大油气生产商中国石油的利润上。
受油价惨跌拖累，中石油于2016年1-6月净利为5.31亿元人民币，上年同期则为254.06亿元；期内每股盈利0.003元。
被称为“茶壶”的中国独立炼厂的重要性日益增加，增加了中国整体炼油能力。中国7月柴油出口达到153.3万吨的新高，其中约44%运至新加坡。
交易员现在希望计划中的炼厂维护能削减一些供应，提振价格，因在炼厂维护期的高峰时期，炼油能力将减少约500万桶/日，约占全球炼厂产能的7%。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583