国际油市：亚洲柴油现货需求强劲，但供应居高不下

路透新加坡8月24日 - 亚洲航煤较新加坡报价贴水周三仍为每桶0.95美元，裂解价差不到11美元，在一周最低水平附近，因供应居高不下。

指标含硫500ppm柴油裂解价差为每桶略高于10美元，也为约一周来最低水平，因面临与航煤相似的利空基本面状况。

但新加坡现货市场对柴油船货的需求攀升，周三总计115万桶柴油进行了交易，为1月15日以来最大单日交易量，当日有143万桶柴油易手。

前一交易日，总计100万桶柴油易手。

但整体上卖家受到供应过剩打压，这也反映在中国最大油气生产商中国石油的利润上。

受油价惨跌拖累，中石油于2016年1-6月净利为5.31亿元人民币，上年同期则为254.06亿元；期内每股盈利0.003元。

被称为“茶壶”的中国独立炼厂的重要性日益增加，增加了中国整体炼油能力。中国7月柴油出口达到153.3万吨的新高，其中约44%运至新加坡。

交易员现在希望计划中的炼厂维护能削减一些供应，提振价格，因在炼厂维护期的高峰时期，炼油能力将减少约500万桶/日，约占全球炼厂产能的7%。(完)

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