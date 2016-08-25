国际油市：亚洲柴油裂解价差持续疲弱，但现货交易量为逾一年来最高

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡8月25日 - 亚洲指标500ppm柴油裂解价差周四徘徊在每桶10美元的一周来最低水平，因对中国巨量供应的担忧重压市场，但本周大部分时间新加坡现货市场对货船的需求激增。
路透数据显示，新加坡现货窗口总计交易了120万桶柴油，为逾一年来最大单日交易量。
货船目的地不得而知，但交易员称，亚洲部分地区的需求仍然良好。
比如，官方数据显示，截至8月24日当周，新加坡岸上中质馏分油库存减少了4.2%，或61万桶，达到两周低位的1,400万桶。
官方数据显示，截至8月24日当周，约有11.3万吨车用柴油运往越南。
但中国7月需求减少，上月出口量创纪录。
市场现在关注20国集团(G20)峰会，中国将临时关闭部分炼厂和制造业工厂。
“炼厂维护和召开G20会议，也可能限制8、9两月的炼油量。如果情况果真如此，且假设去库存延续2014年的模式，那么这段时间的柴油净出口可能大幅减少至每日不到10万桶，今年上半年为每日25万桶，”Energy Aspects的8月报告显示。(完)
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