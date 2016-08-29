国际油市：亚洲航煤维持在低位，因供应急剧增加

路透新加坡8月29日 - 亚洲航煤较新加坡报价周一贴水走阔0.10美元，触及每桶1.1美元的11个月新低，受累于供应持续过剩。

印尼对航煤有需求，但需求量不大，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)寻求通过9月1日结束的招标买入9月交付的10万桶航煤。

同时，中国航油(新加坡)(CAO)寻求通过8月31日结束的招标购买2.5万吨航煤货船，10月9-13日抵达黄埔。

肯尼亚也在寻求买入航煤以及其它成品油，希望通过8月31日结束的招标买入8.4703万吨航煤，交付期为10月28-30日。

柴油虽然也受到供应高企打击，但对卖家来说，状况没有那么严重。

比如，亚洲指标含硫500ppm柴油每桶较新加坡报价贴水0.15美元，相对于航煤，贴水小得多。

预计今年10月左右亚洲北部炼厂维护将进入高峰期，可能会导致供应大量减少。

预计俄罗斯9月通过波罗的海港口普里莫尔斯克出口的超低硫柴油(ULSD)将大幅减少12.4%，至88万吨，远低于8月计划出口量103.8万吨，因炼厂进行季节性维护。(完)

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