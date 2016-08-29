国际油市：亚洲航煤维持在低位，因供应急剧增加

华泰期货：中国糖市进入牛熊转折关键期
进入2017年，国内白糖市场迎来了牛熊转折的关键一年。近期由于广西榨糖产能全开以及第二批国储糖出库，市场供给大于需求，所以白糖期货主力合约在去年11月末开始从高位回落，跌幅将近10%。展望后市，2017年一季度前，国内糖价运行仍旧受制于国产糖生产高峰。而在一季度过后，国内糖价将由进口量、抛储量和走私量三者共同影响，牛市或是得以延长，或是提前结束。
路透新加坡8月29日 - 亚洲航煤较新加坡报价周一贴水走阔0.10美元，触及每桶1.1美元的11个月新低，受累于供应持续过剩。
印尼对航煤有需求，但需求量不大，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)寻求通过9月1日结束的招标买入9月交付的10万桶航煤。
同时，中国航油(新加坡)(CAO)寻求通过8月31日结束的招标购买2.5万吨航煤货船，10月9-13日抵达黄埔。
肯尼亚也在寻求买入航煤以及其它成品油，希望通过8月31日结束的招标买入8.4703万吨航煤，交付期为10月28-30日。
柴油虽然也受到供应高企打击，但对卖家来说，状况没有那么严重。
比如，亚洲指标含硫500ppm柴油每桶较新加坡报价贴水0.15美元，相对于航煤，贴水小得多。
预计今年10月左右亚洲北部炼厂维护将进入高峰期，可能会导致供应大量减少。
预计俄罗斯9月通过波罗的海港口普里莫尔斯克出口的超低硫柴油(ULSD)将大幅减少12.4%，至88万吨，远低于8月计划出口量103.8万吨，因炼厂进行季节性维护。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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上周，易盛农期指数窄幅波动，周初小幅上涨，下半周回吐涨幅，全周涨跌不明显。目前，易盛农期指数处于弱反弹走势中，本周若转跌，将重回探底过程中，截至1月13日，易盛农期指数报收于1,184.64点，全周微升0.48%。
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