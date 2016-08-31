国际油市：亚洲柴油走坚，8月现货交易量近1,300万桶

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡8月31日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油较新加坡报价贴水周三缩至每桶0.1美元的一个半月最窄，受需求以及亚洲和欧洲炼厂维护高峰期期间供应将收紧的预期推动。
新加坡市场的现货交易仍活跃，逾100万桶柴油易手，整个8月交易量近1,300万桶，为今年交易量最大月份之一。
上次接近如此高交易量的月份为今年1月。
交易员称，非洲的需求强劲，可能吸走了部分亚洲的供应。
一项路透调查显示，截至8月26日，美国中质馏分油库存估计减少20万桶。
肯尼亚和坦桑尼亚均在招标购买10月交付的燃料油。
航煤的状况对卖家来说有所改善，但供应仍充裕，现货价格较新加坡报价处于贴水水平，但贴水处于三周半最窄。
亚洲炼厂整体利润率水平有所改善。
例如，新加坡较迪拜原油DUB-SIN-REF的精炼利润率上周五触及每桶6.3美元的五个月高位，自8月10日触及每桶2.87美元的两年低位后已上涨119.5%。
但涨幅有所回落，周二利润率降至每桶5.03美元。(完)
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