国际油市：亚洲柴油下跌，因需求疲弱

路透新加坡9月2日 - 亚洲柴油现货价差周五下滑，行业人士称，受压于需求疲弱，预计需求要到年底才能恢复。

他们还称，今冬气温较为温和，可能令利润率下降，库存增加。

周五实货市场流动性小幅增加，有60万桶柴油和10万桶航煤易手。

新加坡的一位交易员称，印度的Essar Oil可能以每桶较中东报价升水约0.5美元价格卖出一艘含硫500ppm柴油油货船，船期为9月26日至30日，在瓦迪纳港口装船，但此笔交易未能立即得到证实，关于买家的详细信息也不得而知。

巴西的柴油进口需求今年减少，交易量处于最低水平，一位熟悉市场情况的行业人士称。

“巴西的经济衰退，加上实施撙节措施，以及原油产量增加、雷亚尔走弱，精炼产能增加等都是导致巴西对(柴油和航煤)进口需求极低的因素，”该消息人士称。

但巴西的国有公司巴西国家石油公司(Petrobras)预计，今年下半年该国对燃料的需求将改善，巴西经济将开始从80年来最严重的衰退中复苏，公司官员8月时表示。

亚洲和欧洲的高库存仍然给柴油利润率带来压力，交易员称。

截至9月1日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区石油枢纽柴油库存增加约3%，因该地区从地中海和北非地区的进口量超过对后者的出口量，荷兰顾问公司PJK International分析师Jacob van den Berge称。

内陆地区对柴油需求放缓也导致库存增加。

新加坡现货市场达成一笔航煤交易，四笔柴油交易。

阿联酋国家石油公司(Emirates National Oil Company)从道达尔买入10万桶航煤，船期为9月20-24日，价格为较9月19-23日新加坡平均报价贴水0.4美元。

新加坡贸易商兴隆向维多公司售出两艘15万桶含硫10ppm柴油，船期为9月21-25日，价格为较9月19-23日新加坡平均报价升水0.3美元。

道达尔以较9月15-21日新加坡平均报价持平的价格从Ocean Energy买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为9月17-21日。

兴隆从壳牌买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为9月28日至10月2日，价格为每桶较新加坡9月28日至10月4日平均报价贴水0.1美元。(完)

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