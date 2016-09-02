国际油市：亚洲柴油下跌，因需求疲弱

标题新闻：菲律宾11月汇入款较上年同期增18.5%至22.17亿美元，创逾八年最大增幅--央行
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路透新加坡9月2日 - 亚洲柴油现货价差周五下滑，行业人士称，受压于需求疲弱，预计需求要到年底才能恢复。
他们还称，今冬气温较为温和，可能令利润率下降，库存增加。
周五实货市场流动性小幅增加，有60万桶柴油和10万桶航煤易手。
新加坡的一位交易员称，印度的Essar Oil可能以每桶较中东报价升水约0.5美元价格卖出一艘含硫500ppm柴油油货船，船期为9月26日至30日，在瓦迪纳港口装船，但此笔交易未能立即得到证实，关于买家的详细信息也不得而知。
巴西的柴油进口需求今年减少，交易量处于最低水平，一位熟悉市场情况的行业人士称。
“巴西的经济衰退，加上实施撙节措施，以及原油产量增加、雷亚尔走弱，精炼产能增加等都是导致巴西对(柴油和航煤)进口需求极低的因素，”该消息人士称。
但巴西的国有公司巴西国家石油公司(Petrobras)预计，今年下半年该国对燃料的需求将改善，巴西经济将开始从80年来最严重的衰退中复苏，公司官员8月时表示。
亚洲和欧洲的高库存仍然给柴油利润率带来压力，交易员称。
截至9月1日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区石油枢纽柴油库存增加约3%，因该地区从地中海和北非地区的进口量超过对后者的出口量，荷兰顾问公司PJK International分析师Jacob van den Berge称。
内陆地区对柴油需求放缓也导致库存增加。
新加坡现货市场达成一笔航煤交易，四笔柴油交易。
阿联酋国家石油公司(Emirates National Oil Company)从道达尔买入10万桶航煤，船期为9月20-24日，价格为较9月19-23日新加坡平均报价贴水0.4美元。
新加坡贸易商兴隆向维多公司售出两艘15万桶含硫10ppm柴油，船期为9月21-25日，价格为较9月19-23日新加坡平均报价升水0.3美元。
道达尔以较9月15-21日新加坡平均报价持平的价格从Ocean Energy买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为9月17-21日。
兴隆从壳牌买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为9月28日至10月2日，价格为每桶较新加坡9月28日至10月4日平均报价贴水0.1美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间 16:19时，1港元=0.88911人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为23.9%，高于上交易日收盘的21.25%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.55 4.73 1.08 建设银行 5.61 5.80 1.09 中国银行 3.50 3.50