国际油市：亚洲柴油裂解价差持于10美元之上，因需求提供支撑

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透新加坡3月10日 - 亚洲指标500ppm柴油裂解价差周三持稳于每桶10.67美元，交易员称，因来自越南和斯里兰卡的需求给市场提供了一些支撑。
Lanka IOC通过3月16日结束的招标求购4万吨含硫0.05%柴油，船期为4月27-28日。投标报价将在3月17日过期。
另外一家斯里兰卡公司Ceypetco也在标购共计270万桶柴油，交割期从2016年6月至2017年1月。
但交易员称，库存仍保持在高位。官方数据显示，截至3月9日当周，新加坡岸上中质柴油库存连续第四周上升，达到逾四个月高位1,309.1万桶。
数据显示，截至3月9日当周，韩国和中国向新加坡付运了总量近21.4万吨的机动车柴油，前一周为20.5万吨。
交易员称，亚洲炼厂本月进入维护期，欧洲炼厂的开工率也在下降，可能导致供应短时间减少，但考虑到整体需求减弱，市场受到的影响有限。
来自Euroilstock的行业数据显示，欧洲炼厂2月加工原油较上月和去年同期减少，因对成品油的全球需求进入淡季。
新加坡现货市场，托克(Trafigura)从道达尔买入15万桶500ppm柴油，装船期为3月26-30日，价格为较新加坡报价每桶贴水0.35美元。
新加坡贸易商兴隆向维多公司出售25万桶10ppm柴油，装船期为3月25-29日，价格为较新加坡报价每桶溢价0.50美元。。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静; 审校 母红)
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(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算