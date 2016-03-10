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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 23:14 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差持于10美元之上，因需求提供支撑

路透新加坡3月10日 - 亚洲指标500ppm柴油裂解价差周三持稳于每桶10.67美元，交易员称，因来自越南和斯里兰卡的需求给市场提供了一些支撑。

Lanka IOC通过3月16日结束的招标求购4万吨含硫0.05%柴油，船期为4月27-28日。投标报价将在3月17日过期。

另外一家斯里兰卡公司Ceypetco也在标购共计270万桶柴油，交割期从2016年6月至2017年1月。

但交易员称，库存仍保持在高位。官方数据显示，截至3月9日当周，新加坡岸上中质柴油库存连续第四周上升，达到逾四个月高位1,309.1万桶。

数据显示，截至3月9日当周，韩国和中国向新加坡付运了总量近21.4万吨的机动车柴油，前一周为20.5万吨。

交易员称，亚洲炼厂本月进入维护期，欧洲炼厂的开工率也在下降，可能导致供应短时间减少，但考虑到整体需求减弱，市场受到的影响有限。

来自Euroilstock的行业数据显示，欧洲炼厂2月加工原油较上月和去年同期减少，因对成品油的全球需求进入淡季。

新加坡现货市场，托克(Trafigura)从道达尔买入15万桶500ppm柴油，装船期为3月26-30日，价格为较新加坡报价每桶贴水0.35美元。

新加坡贸易商兴隆向维多公司出售25万桶10ppm柴油，装船期为3月25-29日，价格为较新加坡报价每桶溢价0.50美元。。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静; 审校 母红)

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