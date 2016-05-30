国际油市：亚洲柴油现货升水走阔，因旱季需求强劲

路透新加坡5月30日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货较新加坡报价溢价每桶走阔0.06美元至0.25美元，为5月16日以来最高水平，交易员称，受旱季的强劲需求驱动。

交易员称，越南之前买入了14万吨5月交付的柴油，与4月的购买量相似，但比3月的购买量多一倍。

印度和巴基斯坦最近的柴油需求也强劲。

“亚洲很多地方需要额外的柴油进行发电，因出现了特别严重的干旱天气，”JBC Energy在5月30日的一份公告中称。

交易员称，西方人气走高也整体上给市场提供了支撑。

法国工人罢工已令石油终端受阻，炼油厂关闭。

美国上周包括柴油和取暖油的馏分油库存减少130万桶，预估为减少110万桶。

但中国柴油出口保持高位的持续忧虑仍然打击卖家，新加坡市场的现货交易仍相对较低。

中国4月出口了124万吨柴油，略低于3月时创下的125万吨的纪律新高。

新加坡现货市场方面，新加坡贸易商兴隆以每桶57.90美元价格向BP出售了20万桶航煤，船期为6月19-23日，这是本交易日唯一一笔中质柴油现货交易。(完)

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