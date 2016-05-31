国际油市：印度需求为柴油现货升水提供支撑，但成交量低迷

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透新加坡5月31日 - 亚洲指标500ppm柴油现货较新加坡报价升水周二持稳于每桶0.25美元，前一交易日升至此5月16日以来最高价位。
亚洲部分地区天气干旱，发电机使用频率增加，柴油市场因此受益。
印度4月的柴油进口处在51万桶的高位，而今年第一季月平均进口量仅为4.3万吨。
法国因劳工法改革引发的罢工增添了市场的上涨人气，因部分法国炼厂生产停滞。截至5月30日，法国八家炼厂中只有两家在运营。
“人们预计中国的出口增加会抑制市场，但天气炎热导致印度需求增加，以及法国罢工等因素都产生了影响，”一位行业人士称。
中国在3月和4月连续两个月每月出口超过120万吨柴油。
新加坡现货市场成交低迷。整个5月，仅有不到300万桶航煤和400万桶柴油成交，4月的成交量分别为超过550万桶和700万桶。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。