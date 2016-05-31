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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 22:25 BJT

国际油市：印度需求为柴油现货升水提供支撑，但成交量低迷

路透新加坡5月31日 - 亚洲指标500ppm柴油现货较新加坡报价升水周二持稳于每桶0.25美元，前一交易日升至此5月16日以来最高价位。

亚洲部分地区天气干旱，发电机使用频率增加，柴油市场因此受益。

印度4月的柴油进口处在51万桶的高位，而今年第一季月平均进口量仅为4.3万吨。

法国因劳工法改革引发的罢工增添了市场的上涨人气，因部分法国炼厂生产停滞。截至5月30日，法国八家炼厂中只有两家在运营。

“人们预计中国的出口增加会抑制市场，但天气炎热导致印度需求增加，以及法国罢工等因素都产生了影响，”一位行业人士称。

中国在3月和4月连续两个月每月出口超过120万吨柴油。

新加坡现货市场成交低迷。整个5月，仅有不到300万桶航煤和400万桶柴油成交，4月的成交量分别为超过550万桶和700万桶。(完)

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(编译 刘静；审校 母红)

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