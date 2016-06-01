国际油市：亚洲柴油现货升水持稳，壳牌一精炼设施恢复生产

路透新加坡6月1日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货较新加坡报价升水周三连续第三日持稳于每桶0.25美元，但航煤仍较新加坡报价贴水0.25美元，因需求相对放缓。

柴油和航煤的供应均处于高位，但旱季帮助提振了对柴油的需求，而航空旅行需求增长放缓抑制了对航煤的需求。

国际航空运输协会(IATA)周一称，4月全球旅行需求增加4.6%，为2015年1月以来的最低增长率。

“需求整体健康，但宏观面的不确定性在增加，全球国内生产总值(GDP)预估被下调，且地缘政治局势紧张，”CAPA-Centre for Aviation首席财务分析师Jonathan Wober称。

皇家荷兰/壳牌石油集团 新加坡武公岛炼厂的一个精炼设施已经恢复运营，该设施自2015年7月起关闭。武公岛炼厂日加工原油50万桶。

交易员称，这一日加工21万桶原油的蒸馏装置重新投入将使供应增加，但此时印度的柴油需求十分强劲。

交易员补充称，法国因劳工法改革引发的罢工仍在继续，也提振了市场人气，尽管罢工对目前亚洲的基本面并未造成影响。

新加坡现货市场，Phillips 66以每桶升水1.50美元价格向维多公司售出25万桶含硫10ppm柴油，船期为6月20-24日，这是今日新加坡中质馏分油现货市场达成的唯一一笔交易。(完)

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