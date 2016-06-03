国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，但季节性需求减弱

路透新加坡6月3日 - 亚洲指标含硫500 ppm柴油裂解价差周五持稳于接近每桶12美元，受助于极端炎热天气和夏季需求，但交易员称，季节性买需开始消退。
导致法国部分成品油生产停滞的罢工的影响也开始减弱，因道达尔计划恢复日加工能力为22万桶的多杰斯炼厂的生产，此前该厂94%工人投票同意返回工作岗位。
交易员称，巴基斯坦基本上没有在现货市场进行交易，此前该国购买了逾20万桶5月交付的现货柴油，交易量之高极不寻常。
他们称，这可能因为科威特已经恢复了对巴基斯坦的供应，此前供应因罢工一度中断。夏季进入尾声，也影响了巴基斯坦对柴油的季节性需求。
印度也放缓了柴油进口，在4月进口了51万桶柴油。
气温将有所下降。印度天气办公室负责人周四称，6-9月雨季的降雨将是长期均值的106%。
新加坡现货市场，Phillips 66向维多公司以每桶升水1.3美元的价格卖出15万桶含硫10ppm柴油，船期为6月18-22日。
卢克石油向BP售出15.5万桶航煤，船期为6月18-22日，价格为每桶58.25美元。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)