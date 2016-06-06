国际油市：亚洲柴油裂解价差连续第五日持稳于接近12美元

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透新加坡6月6日 - 亚洲指标500ppm柴油裂解价差周一连续第五日持稳于接近每桶12美元，但交易员认为，7月炼厂维护期结束和夏季需求高峰期过去后，价格不会维持在高位。
目前，极端炎热的天气导致需要更多的电力来制冷，推动柴油裂解价差意外反弹，炼厂受益。
印度等国家使用柴油发电机来发电，但预计印度部分地区将进入雨季，需求将萎缩。
在欧洲西北部，柴油精炼利润率上周五下降，此前法国两家炼厂的大部分工人投票同意结束为期两周的罢工，令需求忧虑得到缓解。
交易员称，罢工对最近的亚洲市场人气造成影响。
新加坡现货市场，BP从卢克石油买入15万桶500ppm柴油，船期为6月26-30日。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。