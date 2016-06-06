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亚洲 | 2016年 6月 6日 星期一 22:56 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差连续第五日持稳于接近12美元

路透新加坡6月6日 - 亚洲指标500ppm柴油裂解价差周一连续第五日持稳于接近每桶12美元，但交易员认为，7月炼厂维护期结束和夏季需求高峰期过去后，价格不会维持在高位。

目前，极端炎热的天气导致需要更多的电力来制冷，推动柴油裂解价差意外反弹，炼厂受益。

印度等国家使用柴油发电机来发电，但预计印度部分地区将进入雨季，需求将萎缩。

在欧洲西北部，柴油精炼利润率上周五下降，此前法国两家炼厂的大部分工人投票同意结束为期两周的罢工，令需求忧虑得到缓解。

交易员称，罢工对最近的亚洲市场人气造成影响。

新加坡现货市场，BP从卢克石油买入15万桶500ppm柴油，船期为6月26-30日。(完)

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(编译 刘静；审校 母红)

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