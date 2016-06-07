国际油市：亚洲柴油裂解价差继续持坚，炼厂短期内无减产计划

路透新加坡6月7日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周二连续第六日持稳在每桶溢价12美元附近，交易商称，受助于夏季需求。

交易商称，柴油裂解价差持坚可能是因部分炼厂继续维持较高的开工率，且短期内无减产计划。

包括6月7日在内的6月前五个交易日，亚洲柴油裂解价差平均为每桶11.60美元。

尽管这低于上年同期的约每桶13.50美元，但略高于4月均值每桶近9美元。

不过，印度国有炼厂可能暂停柴油进口，因已与民营炼厂达成临时性机制，解决价格过高的问题，将会恢复从后者购买柴油。

印度的进口是推升亚洲柴油市场的因素之一，印度石油公司从现货市场进口了超过25万吨4到5月运抵印度多个港口的柴油。

欧洲柴油市场的疲态可能蔓延至亚洲，因预计气温不久将会下降，夏季柴油需求会随之消退。

新加坡现货市场达成三笔交易。BP从卢克石油购买15万桶500ppm柴油船货，船期为6月22-26日，价格为每桶溢价0.35美元。

维多公司从壳牌购买15万桶10ppm柴油船货，船期为6月22-26日，价格为每桶溢价1.10美元。

BP向Idemitsu出口10万桶航煤船货，船期为6月22-26日，价格为每桶贴水0.25美元。(完)

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