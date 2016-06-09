国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，无视库存高企

路透新加坡6月9日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周四下跌2%，至每桶11.68美元，但仍在略低于每桶12美元价位，过去八个交易日一直在此水准附近徘徊，而今年前五个月的平均价差为每桶9.5美元。

交易员称，价格仍然持稳令人意外，因市场怀疑夏季需求是否能够提振数月来一直受供应过剩拖累的市场。

特别是在去年底来自中国的大量供应涌入市场。

但南亚的格外炎热天气、法国的罢工帮助支撑了市场。

五家法国炼厂的罢工将持续至周五。法国八家炼厂中的五家进行了为期两周的罢工，导致燃油供应短缺，加油站前等待加油的人排起了长长的队伍。

但柴油进口增加，法国使用战略储备油缓解了本周的大部分供应短缺。

交易员称，虽然整体市场人气得到提振，但并不缺少船货供应。

比如在新加坡，根据官方数据，截至6月8日该周，岸上中质柴油库存水平位于九周高位的1,245.6万桶，而去年6月10日当周库存为1,050万桶。

根据美国能源资料协会数据，上周美国馏分油库存增加180万桶，预估为减少12.5万桶。

新加坡现货市场有两笔交易，道达尔向维多公司以每桶溢价1.1美元价格售出15万桶含硫10ppm柴油，船期为7月5-9日。

卢克石油以每桶61美元价格向BP售出15万桶含硫500ppm柴油，船期为6月24-28日。(完)

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