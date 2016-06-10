国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，6月迄今现货柴油成交量较高

《香港报摘》--经济日报1月17日
--获中央批准辞任政务司司长的林郑月娥，同日宣布参选特首。她认为现届政府良好政策要延续下去，当中包括土地及房屋；但她表明，下一届政府班子须注入新血。
路透新加坡6月10日 - 亚洲指标500ppm柴油裂解价差周五仍接近每桶12美元关口，过去两周多时间一直持于该水准，而5月上半月平均为9.8美元，交易商称这激励大多数炼厂将产能利用率保持高位。
最近来自印度和部分东南亚国家的需求强劲，让卖方暂获喘息，不过库存水平仍充足，因油价低廉使炼厂产能利用率处于高位。
顾问公司FGE在6月10日的报告中称，今年头四个月，亚洲原油处理水平较上年同期平均增加70.9万桶/日，或2.6%，由印度、中国和韩国牵头。
西方和亚洲库存水平都很高。
比如，荷兰顾问公司PJK International的数据显示，截至周四当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的独立柴油库存为316.4万吨，虽然较前周下降2%，但仍高于上年同期的301.5万吨。
而截至6月8日当周，新加坡陆上中质馏分油库存达到九周高位1,245.6万桶。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加180万桶。
新加坡现货市场达成三笔交易。
BP向新加坡贸易商兴隆出售140,000桶航煤，船期为6月25-29日，价格为每桶贴水0.30美元；还向兴隆出售100,000桶航煤，船期为7月5-9日，价格为每桶贴水0.20美元。
但BP从兴隆购买150,000桶500ppm柴油，船期为6月25-29日，价格为每桶升水0.30美元。
整体而言，6月1-10日期间，新加坡现货窗口的柴油成交量较5月同期增加，但航煤成交量小幅下降。
例如，6月迄今为止，柴油总成交量约为200万桶，航煤成交量为845,000桶。而5月3-12日期间，柴油和航煤成交量均约为100万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)
--获中央批准辞任政务司司长的林郑月娥，同日宣布参选特首。她认为现届政府良好政策要延续下去，当中包括土地及房屋；但她表明，下一届政府班子须注入新血。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 11月 +7.0% +0.3% 1/20 +8.9% 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率