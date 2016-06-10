国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，6月迄今现货柴油成交量较高

路透新加坡6月10日 - 亚洲指标500ppm柴油裂解价差周五仍接近每桶12美元关口，过去两周多时间一直持于该水准，而5月上半月平均为9.8美元，交易商称这激励大多数炼厂将产能利用率保持高位。

最近来自印度和部分东南亚国家的需求强劲，让卖方暂获喘息，不过库存水平仍充足，因油价低廉使炼厂产能利用率处于高位。

顾问公司FGE在6月10日的报告中称，今年头四个月，亚洲原油处理水平较上年同期平均增加70.9万桶/日，或2.6%，由印度、中国和韩国牵头。

西方和亚洲库存水平都很高。

比如，荷兰顾问公司PJK International的数据显示，截至周四当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的独立柴油库存为316.4万吨，虽然较前周下降2%，但仍高于上年同期的301.5万吨。

而截至6月8日当周，新加坡陆上中质馏分油库存达到九周高位1,245.6万桶。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加180万桶。

新加坡现货市场达成三笔交易。

BP向新加坡贸易商兴隆出售140,000桶航煤，船期为6月25-29日，价格为每桶贴水0.30美元；还向兴隆出售100,000桶航煤，船期为7月5-9日，价格为每桶贴水0.20美元。

但BP从兴隆购买150,000桶500ppm柴油，船期为6月25-29日，价格为每桶升水0.30美元。

整体而言，6月1-10日期间，新加坡现货窗口的柴油成交量较5月同期增加，但航煤成交量小幅下降。

例如，6月迄今为止，柴油总成交量约为200万桶，航煤成交量为845,000桶。而5月3-12日期间，柴油和航煤成交量均约为100万桶。(完)

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