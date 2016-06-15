国际油市：亚洲航煤现货贴水大幅收窄50%，因兴隆买入七艘船货

路透新加坡6月15日 - 亚洲航煤现货贴水周三收窄50%，至较新加坡报价贴水0.02美元，为5月3日以来最高水平，受助于新加坡贸易行兴隆的强劲买兴。

行业消息人士称，兴隆通过七笔独立的交易从BP购买总计73万桶航煤，为过去至少七个月来普氏窗口最高航煤交易量。

消息人士称，所有七笔交易的成交价均为与新加坡报价持平，船期在6月30日到7月9日。

互换市场，6月/7月航煤跨月价差仍持稳在较新加坡报价贴水0.05美元。

柴油市场，指标500ppm柴油现货溢价连跌第四日，至每桶较新加坡报价溢价0.25美元，因担忧需求放缓和供应增加。

指标500ppm柴油6月/7月跨月价差连续第三日收窄，从昨日的溢价0.20美元收窄至溢价0.10美元。

根据周三发布的路透石油研究和预估报告分析，6月迄今，东亚柴油出口为190万吨，预计6月总计出口量为600-640万吨，高于5月，后者估计为580-590万吨。

500ppm柴油裂解价差为每桶11.70美元，高于周二的11.61美元。

航煤/柴油升水仍然持平在每桶0.65美元。

新加坡现货市场据报有八笔交易达成。

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