国际油市：亚洲柴油价差走弱，对新加坡库存增加作出反映

路透新加坡6月16日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油价差周四连续第五日下跌，交易员称，这是对新加坡岸上库存增加作出的反映，库存增加也表明需求前景趋疲。
普氏窗口据报只有一笔指标柴油交易达成。含硫500ppm柴油现货较新加坡报价升水每桶下跌0.10-0.15美元。
BP从Sietco以每桶较新加坡报价溢价0.1美元价格买入15万桶含硫500ppm柴油。本周稍早，类似货船以每桶较新加坡报价升水0.2-0.25美元价格成交。
在互换市场，近月7月/8月互换合约跨月价差从周三的每桶较新加坡报价溢价0.1美元反转至贴水0.1美元。
根据官方数据，截至6月15日当周，岸上中质馏分油库存触及11周高位的1,267.2万桶，2015年6月7日当周为911.8万桶。
数据显示，截至6月15日当周，中国没有进口柴油，前一周进口约10万桶。
根据中国国家统计局数据，中国5月柴油产量下降5.6%，但煤油产量增长10%至331万吨。
中国1-5月柴油产量减少2.2%至7,252万吨，煤油产量增加9.5%至1,596万吨。
新加坡现货市场据报有一笔交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 刘静；审校 母红)