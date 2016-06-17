国际油市：亚洲柴油现货升水下降，因供应商加大卖出力度

路透新加坡6月17日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货较新加坡报价升水每桶下跌0.04美元，至5月26日以来最低，交易员称，因供应商加大卖出力度。

据报普氏窗口有三笔含硫500ppm柴油现货交易达成。行业人士称，两艘装有15万桶柴油的货船以与新加坡报价相同的价格成交，另一艘装有15万桶柴油的货船以每桶升水0.1美元价格易手。

周四有45万桶含硫500ppm柴油以每桶较新加坡报价溢价0.2至0.25美元不等的价格成交。

柴油溢价最近承压，因印度在雨季到来前需求放缓，全球炼厂生产处于低水平。

印度5月民间柴油消耗仍强劲，柴油需求较去年同期增加8%(或每日13万桶)，JBC Energy在每日市场报告中称。

但印度的柴油需求未来势将下降，因除预计季节性需求将下降外，干旱天气带来的不常见的支撑也将减弱。印度今年的干旱天气导致水力发电遇阻，灌溉需求增加。

新加坡现货市场据报有八笔现货交易达成。(完)

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