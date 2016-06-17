国际油市：亚洲柴油现货升水下降，因供应商加大卖出力度

日本已公布经济指标--2017/1/16
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% p 持
路透新加坡6月17日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货较新加坡报价升水每桶下跌0.04美元，至5月26日以来最低，交易员称，因供应商加大卖出力度。
据报普氏窗口有三笔含硫500ppm柴油现货交易达成。行业人士称，两艘装有15万桶柴油的货船以与新加坡报价相同的价格成交，另一艘装有15万桶柴油的货船以每桶升水0.1美元价格易手。
周四有45万桶含硫500ppm柴油以每桶较新加坡报价溢价0.2至0.25美元不等的价格成交。
柴油溢价最近承压，因印度在雨季到来前需求放缓，全球炼厂生产处于低水平。
印度5月民间柴油消耗仍强劲，柴油需求较去年同期增加8%(或每日13万桶)，JBC Energy在每日市场报告中称。
但印度的柴油需求未来势将下降，因除预计季节性需求将下降外，干旱天气带来的不常见的支撑也将减弱。印度今年的干旱天气导致水力发电遇阻，灌溉需求增加。
新加坡现货市场据报有八笔现货交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% p 持
美国在冷战期间，从意识形态上视苏联为头号敌人，中国是二号敌人，但在1970年代基于地缘政治考虑，打倒昨天的我，改为拉拢中国来制衡苏联，令美中关系正常化，即使苏联在1991年解体，但「联华制俄」依然是美国的既定国策。
今届五年的特首任期终于来到尾声，梁振英的最后一份《施政报告》将于周三公布，不少团体和政党近日纷纷前往政府总部请愿，表达各式各样的诉求。由于梁振英的任期只余半年左右，他又以照顾家庭为由放弃竞逐连任，所以相信他提出的政策必定延续至由下一位新任特首推展。