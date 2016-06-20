国际油市：亚洲柴油裂解价差走高，因基本面状况改善

路透新加坡6月20日 - 亚洲指标含硫500 ppm柴油较迪拜原油的裂解价差周一升0.58美元，或5.1%，至每桶12.05美元，较4月6日触及的2016年低位每桶6.22美元上涨了近一倍，受助于需求强劲和生产放缓。

自5月25日以来柴油裂解价差首次站在每桶12美元之上。

“全球柴油市场在经历了暗淡的第一季之后急升，令炼厂和交易员感到意外，”独立研究咨询公司Energy Aspects在上周五发表的中质馏分油展望报告中称。

Energy Aspects称，部分由于相较于汽油，全球柴油利润率不断增加，此前炼厂纷纷将产能转向生产汽油，扶助导致全球柴油供应收紧。

“今年第一季，全球柴油供应较去年同期每日仅微量增加14万桶，但炼厂日炼油量较去年同期跳涨了近180万桶，”Energy Aspects称。

在互换市场，7月/8月跨月价差周一收窄至正价差结构每桶0.09美元，前一交易日为0.13美元。

正价差结构收窄通常表明供应过剩情况正在减弱。

根据洲际交易所周一发布的数据，在截至6月14日当周，柴油投机客将净多头头寸减少3,826口，至59,518口。

同期，近月柴油合约价格下跌12.75美元，或2.8%，至每吨443.50美元，法国巴黎银行称。

新加坡现货市场据报有四笔交易达成。(完)

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