国际油市：亚洲柴油裂解价差走高，因基本面状况改善

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透新加坡6月20日 - 亚洲指标含硫500 ppm柴油较迪拜原油的裂解价差周一升0.58美元，或5.1%，至每桶12.05美元，较4月6日触及的2016年低位每桶6.22美元上涨了近一倍，受助于需求强劲和生产放缓。
自5月25日以来柴油裂解价差首次站在每桶12美元之上。
“全球柴油市场在经历了暗淡的第一季之后急升，令炼厂和交易员感到意外，”独立研究咨询公司Energy Aspects在上周五发表的中质馏分油展望报告中称。
Energy Aspects称，部分由于相较于汽油，全球柴油利润率不断增加，此前炼厂纷纷将产能转向生产汽油，扶助导致全球柴油供应收紧。
“今年第一季，全球柴油供应较去年同期每日仅微量增加14万桶，但炼厂日炼油量较去年同期跳涨了近180万桶，”Energy Aspects称。
在互换市场，7月/8月跨月价差周一收窄至正价差结构每桶0.09美元，前一交易日为0.13美元。
正价差结构收窄通常表明供应过剩情况正在减弱。
根据洲际交易所周一发布的数据，在截至6月14日当周，柴油投机客将净多头头寸减少3,826口，至59,518口。
同期，近月柴油合约价格下跌12.75美元，或2.8%，至每吨443.50美元，法国巴黎银行称。
新加坡现货市场据报有四笔交易达成。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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