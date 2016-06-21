国际油市：亚洲指标柴油现货升水缩窄，裂解价差持稳

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡6月21日 - 亚洲指标柴油市场周二下跌，近月跨月合约价差较新加坡报价贴水走阔，现货升水收窄，交易员称，因雨季到来，预计近期地区内需求放缓。
含硫500 ppm柴油近月7月/8月跨月价差贴水周二下跌0.03美元，至每桶较新加坡报价低0.12美元，接近上周触及的低位每桶贴水0.17美元。
据报普氏窗口没有交易达成，因缺乏买兴，指标柴油现货较新加坡报价升水缩窄至每桶0.07美元，低于昨日的升水0.11美元。
同时，含硫500ppm柴油裂解价差周二走高0.03美元，报每桶12.19美元。柴油裂解价差本周初升至12美元大关之上，接近5月25日触及的2016年高位12.25美元。
中国柴油出口继续增加，达到纪录新高，因独立炼厂利用最近发放的产品出口许可加大出口量。
海关周二发布的数据显示，5月中国柴油出口较去年同期跳涨305.7%，至148万吨，煤油出口较去年同期下降0.3%，至95万吨。
5月中国向新加坡出口柴油16万吨，较去年同期高44%。向新加坡出口煤油略多于1.1万吨，较去年同期减少7.5%。
中国柴油进口飙升1,544.7%，至4万吨，进口煤油升16.9%，至34万吨。
新加坡现货市场没有达成交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 李军)
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路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。