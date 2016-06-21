国际油市：亚洲指标柴油现货升水缩窄，裂解价差持稳

含硫500 ppm柴油近月7月/8月跨月价差贴水周二下跌0.03美元，至每桶较新加坡报价低0.12美元，接近上周触及的低位每桶贴水0.17美元。

据报普氏窗口没有交易达成，因缺乏买兴，指标柴油现货较新加坡报价升水缩窄至每桶0.07美元，低于昨日的升水0.11美元。