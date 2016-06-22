国际油市：亚洲柴油裂解价差持于12美元之上，现货价差持平

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡6月22日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差 周三下跌0.09美元，至每桶12.15美元，但连续第三日持于12美元之上。
含硫500 ppm柴油7月/8月跨月价差贴水也小幅下跌0.01美元至每桶0.13美元。
普氏窗口据报达成了两笔现货交易。行业人士称，永顺油品从Sietco以与新加坡报价相同价格买入15万桶含硫500ppm柴油，道达尔向维多公司以每桶升水0.9美元价格售出23.5万桶含硫10 ppm柴油。
指标含硫500 ppm柴油现货升水与周二收盘持平，较新加坡报价溢价0.07美元。
根据汤森路透周二发布的预估报告，6月截至目前东亚柴油出口量达到330万吨，预计全月将达到600-640万吨，高于5月的580-590万吨出口量。
“根据我们的远期曲线评估，本周近月迪拜柴油裂解价差在每桶12美元大关之上交易，6月迄今平均价格为每桶11.74美元，高于5月每桶10.64美元的整月平均价格，”该报告称。
新加坡现货市场据报达成两笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 李军)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完