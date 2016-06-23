国际油市：亚洲柴油现货价差反转至贴水，因地区需求趋疲

路透新加坡6月23日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货价差周四反转至贴水，交易员称，因短期需求和供应前景抵消了上周新加坡岸上库存下跌带来的影响。

“人气现在转疲，因地区需求随着雨季到来放缓，炼厂完成维护后供应有所增加，”新加坡的一位交易员称。

现货市场周四对指标含硫500ppm柴油的买兴相对疲弱，行业人士称，普氏窗口据报只有三个买家出价，但有九个卖家要价。

疲弱的买兴导致指标含硫500ppm柴油现货价差自5月25日以来首次变成贴水，结算价比前一交易日下跌0.08美元，较新加坡报价低0.01美元。

含硫500ppm柴油裂解价差周四也下跌0.12美元，至每桶12.03美元，但连续第四日持于12美元之上。

根据新加坡国际企业发展局(IES)数据，截至6月22日当周，新加坡岸上中质馏分油库存STKMD-SIN下跌53.9万桶，至三周低位。

新加坡现货市场据报没有交易达成。(完)

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