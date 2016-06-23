国际油市：亚洲柴油现货价差反转至贴水，因地区需求趋疲

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透新加坡6月23日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货价差周四反转至贴水，交易员称，因短期需求和供应前景抵消了上周新加坡岸上库存下跌带来的影响。
“人气现在转疲，因地区需求随着雨季到来放缓，炼厂完成维护后供应有所增加，”新加坡的一位交易员称。
现货市场周四对指标含硫500ppm柴油的买兴相对疲弱，行业人士称，普氏窗口据报只有三个买家出价，但有九个卖家要价。
疲弱的买兴导致指标含硫500ppm柴油现货价差自5月25日以来首次变成贴水，结算价比前一交易日下跌0.08美元，较新加坡报价低0.01美元。
含硫500ppm柴油裂解价差周四也下跌0.12美元，至每桶12.03美元，但连续第四日持于12美元之上。
根据新加坡国际企业发展局(IES)数据，截至6月22日当周，新加坡岸上中质馏分油库存STKMD-SIN下跌53.9万桶，至三周低位。
新加坡现货市场据报没有交易达成。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。