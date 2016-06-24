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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 22:31 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解跌至12美元之下，航煤贴水走阔

路透新加坡6月24日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油较迪拜原油裂解价差周五跌破12美元关口，跟随迪拜原油价格下跌走势。航煤现货价差贴水走阔逾两倍，至两周来最阔，行业人士称，因买兴疲弱和韩国供应增加。

行业人士称，普氏窗口航煤现货交易周五比较清淡，据报只有一笔交易，25万桶航煤以较新加坡报价贴水0.15美元价格易手。

航煤上次在普氏窗口进行交易是在本周一，总量为30万桶航煤以较新加坡报价贴水约0.05美元价格进行了交易。

航空燃油现货贴水走阔0.13美元，至每吨较新加坡报价贴水0.23美元。

据报新加坡现货市场达成两笔交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 李军)

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