国际油市：亚洲柴油裂解跌至12美元之下，航煤贴水走阔

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透新加坡6月24日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油较迪拜原油裂解价差周五跌破12美元关口，跟随迪拜原油价格下跌走势。航煤现货价差贴水走阔逾两倍，至两周来最阔，行业人士称，因买兴疲弱和韩国供应增加。
行业人士称，普氏窗口航煤现货交易周五比较清淡，据报只有一笔交易，25万桶航煤以较新加坡报价贴水0.15美元价格易手。
航煤上次在普氏窗口进行交易是在本周一，总量为30万桶航煤以较新加坡报价贴水约0.05美元价格进行了交易。
航空燃油现货贴水走阔0.13美元，至每吨较新加坡报价贴水0.23美元。
据报新加坡现货市场达成两笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 李军)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元