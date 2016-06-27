国际油市：亚洲柴油现货价差转至升水，受助于区内部分国家和地区的需求

路透新加坡6月27日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货价差周一小涨至较新加坡报价小幅溢价0.01美元，受助于区内部分国家和地区的需求。

交易商称，预计除中国外的区内多数主要出口国将会减少出口。

但部分地区的需求良好，一位驻新加坡的交易员称，他所指的是来自孟加拉和东南亚的需求。

例如，6月1-27日，新加坡现货市场柴油成交量达逾420万桶，超过了5月全月接近400万桶的成交水平。

马来西亚国家石油公司(Petronas)标售30万吨10ppm柴油，7月21-23日在马六甲港装船。标售将于6月28日结束。

新加坡现货市场有一笔柴油船货成交，BP向道达尔购买15万吨10ppm柴油船货，船期为7月12-16日，价格为每桶溢价0.60美元。(完)

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