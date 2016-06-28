国际油市：亚洲柴油裂解价差走高，因近期出口整体下滑

台湾债市：指标五年券106/2殖利率续收跌，空单大增引发轧空行情
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周二续收跌。交易员表示，106/2空单昨日由86.5亿大增至114亿台币，且多单进场意愿还不低，今日银行端买盘现踪，稍现轧空行情。
路透新加坡6月28日 - 亚洲指标含硫500 ppm柴油裂解价差周二触及11.90美元的四日高位，受助于新加坡现货市场交易活跃。
路透数据显示，总计105万桶柴油在新加坡现货市场进行了交易，为2月11日以来最高的单日交易量。
交易员称，最近主要供应方的中质柴油出口量处于较低水平也提振市场，因帮助抵消了中国出口量处于纪录高位的影响。
例如印度5月仅出口了144万吨柴油，较4月付运量低32%。
台湾4月柴油出口较3月减少近23%，至450万桶(约60.2万吨)。
交易员称出口减少是因为炼厂进行维护及内部需求旺盛，这有助于帮助抵消中国5月柴油出口量达到纪录高位的近150万吨的影响。
他们预计柴油裂解价差短期内将持稳，因东南亚和南亚需求稳定。
新加坡航煤裂解价差触及每桶12.38美元的四日高位。
仍有从亚洲开往美国西海岸的货船。
关于长期西方需求前景，国际航空运输协会(IATA)上周晚些时候称，因英国脱欧后导致经济下滑和英镑下跌，预计到2020年英国航空旅行人数将减少3-5%。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)
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路透台北1月17日 - 台湾期货交易所周二表示，将于5月中旬推动盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数 及S&P 500指数 期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点，与新加坡、香港等国际性交易所同步。
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