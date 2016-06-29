国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因现货市场交投活跃

路透新加坡6月29日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货较新加坡报价升水周三继续走阔，至每桶0.21美元，受助于现货交易活跃。

今日共有75万桶柴油易手，6月1日至29日总交易量达到630万桶，5月全月交易量为390万桶。

含硫500ppm柴油成交价在较新加坡报价升水0.2-0.3美元之间，含硫 10ppm柴油成交价为升水0.9美元。

南亚和东南亚近期需求强劲，台湾和印度出口减少，均给市场提供了喘息机会。1月至4月底期间，供应充裕令含硫500ppm柴油现货较新加坡报价一直处于贴水水平。

咨询公司FGE在一份报告中称，巴基斯坦需求也坚挺，5月柴油进口跳涨至每日13.2万桶的纪录高位。

“因雨季到来，预计进口量将从当前水平下降，”该公告称。

日本Taiyo Oil周三称，一个日处理能力为8.8万桶的原油蒸馏装置将从周三起按计划进行维护，直至7月30日。这是日本西部的日处理量为11.8万桶的四国炼油厂的最大原油蒸馏装置。

截至6月25日当周，日本炼厂整体开工率上升2.8个百分点，至79.4%的六周高位。(完)

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