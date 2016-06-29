国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因现货市场交投活跃

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透新加坡6月29日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货较新加坡报价升水周三继续走阔，至每桶0.21美元，受助于现货交易活跃。
今日共有75万桶柴油易手，6月1日至29日总交易量达到630万桶，5月全月交易量为390万桶。
含硫500ppm柴油成交价在较新加坡报价升水0.2-0.3美元之间，含硫 10ppm柴油成交价为升水0.9美元。
南亚和东南亚近期需求强劲，台湾和印度出口减少，均给市场提供了喘息机会。1月至4月底期间，供应充裕令含硫500ppm柴油现货较新加坡报价一直处于贴水水平。
咨询公司FGE在一份报告中称，巴基斯坦需求也坚挺，5月柴油进口跳涨至每日13.2万桶的纪录高位。
“因雨季到来，预计进口量将从当前水平下降，”该公告称。
日本Taiyo Oil周三称，一个日处理能力为8.8万桶的原油蒸馏装置将从周三起按计划进行维护，直至7月30日。这是日本西部的日处理量为11.8万桶的四国炼油厂的最大原油蒸馏装置。
截至6月25日当周，日本炼厂整体开工率上升2.8个百分点，至79.4%的六周高位。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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