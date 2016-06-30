更正-国际油市：亚洲柴油裂解价差升至逾六个月高位，因库存下降

(第一段更正为降低开工率，非加大马力生产。)

路透新加坡6月30日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周四接近每桶12.40美元的逾六个月高位，受助于供应收紧，部分生产商因二级设施维护降低开工率。

台塑石化日处理量54万桶的Mailiao炼厂7月将较6月减产约5.3个百分点，因一基础油生产设施进行维护。该炼厂的开工率将为约91%，低于6月时的约96.3%。

韩国Hyundai Oilbank也计划7月减产，以方便炼厂更换催化剂。

官方数据显示，新加坡岸上中质馏分油库存也反映出产量下降，库存下跌4.5%，或54.4万桶，至五周低位的1,160万桶。

美国能源部的数据显示，上周美国馏分油库存减少180万桶，预期为增加1.4万桶。

新加坡柴油现货成交放缓，仅有15万桶柴油易手，周三为75万桶，周二为105万桶。

新加坡贸易行兴隆从卢克石油以每桶溢价0.30美元买入含硫500pp柴油货船，船期为7月26-30日。(完)

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