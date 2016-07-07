国际油市：亚洲柴油现货溢价走坚，因供应过剩的情况缓解

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透新加坡7月7日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货较新加坡报价溢价周四小涨0.04美元，至两日高位0.25美元，受助于炼厂维护导致供应收紧，以及亚洲部分地区的需求。
官方数据显示，截至7月6日当周，新加坡岸上中值馏分油库存下降3.2%，或36.5万桶，至六周低位1,120万桶。
有近1.9万桶柴油出口至阿根廷，6月9-15日当周，已经出口7.9211万桶。
亚洲柴油通常从韩国出口至智利等南美国家。
“我之前曾预计，在围绕供应过剩的各种利空人气笼罩下，此间市场可能走低，但这样的情况并未出现，”一位新加坡的交易员称。
自去年底以来，交易商一直特别担心来自中国的大规模柴油供应，但到目前为止，中国的大规模出口被南亚和东南亚的需求所吸收，大大缓解了其影响。
新加坡现货市场没有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿