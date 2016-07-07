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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 22:31 BJT

国际油市：亚洲柴油现货溢价走坚，因供应过剩的情况缓解

路透新加坡7月7日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货较新加坡报价溢价周四小涨0.04美元，至两日高位0.25美元，受助于炼厂维护导致供应收紧，以及亚洲部分地区的需求。

官方数据显示，截至7月6日当周，新加坡岸上中值馏分油库存下降3.2%，或36.5万桶，至六周低位1,120万桶。

有近1.9万桶柴油出口至阿根廷，6月9-15日当周，已经出口7.9211万桶。

亚洲柴油通常从韩国出口至智利等南美国家。

“我之前曾预计，在围绕供应过剩的各种利空人气笼罩下，此间市场可能走低，但这样的情况并未出现，”一位新加坡的交易员称。

自去年底以来，交易商一直特别担心来自中国的大规模柴油供应，但到目前为止，中国的大规模出口被南亚和东南亚的需求所吸收，大大缓解了其影响。

新加坡现货市场没有交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)

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