国际油市：亚洲航煤贴水缩窄，柴油裂解价差低于12美元

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡7月11日 - 亚洲航煤近月跨月合约价差周一缩窄，现货贴水也走低，交易员称，受助于季节性需求高峰期和炼厂开工率下降。
“航煤可能开始得到一些支撑，因欧洲的7-8月夏季旅游季节开始了，”新加坡的一位交易员指出，西方需求增加可能帮助吸纳部分亚洲过剩的航煤。
航煤现货贴水JET-SIN-DIF报每桶0.18美元，较前一交易日收盘水平缩窄0.07美元。7月/8月跨月正价差 下滑0.12美元，至每桶0.38美元。
指标含硫500ppm柴油较迪拜原油的裂解价差跌穿12美元大关，跟随迪拜原油价格下跌走势。
新加坡现货市场据报达成两笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完