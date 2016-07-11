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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 22:36 BJT

国际油市：亚洲航煤贴水缩窄，柴油裂解价差低于12美元

路透新加坡7月11日 - 亚洲航煤近月跨月合约价差周一缩窄，现货贴水也走低，交易员称，受助于季节性需求高峰期和炼厂开工率下降。

“航煤可能开始得到一些支撑，因欧洲的7-8月夏季旅游季节开始了，”新加坡的一位交易员指出，西方需求增加可能帮助吸纳部分亚洲过剩的航煤。

航煤现货贴水JET-SIN-DIF报每桶0.18美元，较前一交易日收盘水平缩窄0.07美元。7月/8月跨月正价差 下滑0.12美元，至每桶0.38美元。

指标含硫500ppm柴油较迪拜原油的裂解价差跌穿12美元大关，跟随迪拜原油价格下跌走势。

新加坡现货市场据报达成两笔交易。(完)

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