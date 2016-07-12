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亚洲 | 2016年 7月 12日 星期二 22:45 BJT

国际油市：亚洲含硫500ppm柴油现货贴水缩窄，受助于近期供应吃紧

路透新加坡7月12日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货贴水周二缩窄，交易员称，因即期交付的燃料供应有限，且亚洲炼厂开工率下降提振市场人气。

含硫500ppm柴油贴水GO005-SIN-DIF缩窄0.01美元，收报每桶较新加坡报价低0.17美元，周一为贴水0.18美元。

指标柴油7月/8月掉期升水涨0.02美元，至0.1美元，表明供应相对吃紧。

当市场供应紧张时，近期交割的商品价格会高于远期价格，这种市场状况被称为逆价差。

官方数据显示，印度6月燃料需求较去年同期增长6.2%，至1,565万吨。

在各种精炼油产品中，印度的柴油销售增长步伐最慢，6月较去年同期增长1.5%，至639万吨，交易员称，这主要由于上月印度进入雨季。

航煤销售较去年同期增长10.2%，至54万吨。

据报新加坡现货市场据报达成五笔交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)

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