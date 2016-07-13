国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因季节性需求放缓和地区出口增加

韩国已公布经济指标--2017/1/17
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透新加坡7月13日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油较迪拜原油裂解价差周三跌回12美元以下，受压于季节性需求放缓和地区出口增加，但指标燃料油现货升水和近月跨月合约价差走强，交易员称，因即期供应吃紧的预期犹在。
近月柴油较迪拜原油裂解价差 周三下跌0.59美元，至每桶11.50美元，因炼厂利用当前有利的利润差加大生产以获取更多利润，市场担心工业燃料油供应过剩状况会再现。
除了担心中国和印度等主要出口国的供应增加外，随着雨季的到来，地区需求放缓也重压市场人气。
尽管有上述担心，含硫500ppm柴油现货升水上涨0.02美元，至较新加坡报价高0.19美元，交易员称，受助于即期实货供应有限。
含硫500ppm近月7月/8月跨月合约价差 也走强，升至较新加坡报价每桶高0.15美元，前一交易日为每桶0.08美元。
新加坡现货市场据报有四笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 利棣儿)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透上海1月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.02%至94.63；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至96.04 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.21%，SDR篮子指数升0.25%，BIS指数跌0.21% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8992 -118 欧元 7.3216 36 日圆 6.0549 -216 港元 0.8896 -14.9 英
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。