国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因季节性需求放缓和地区出口增加

路透新加坡7月13日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油较迪拜原油裂解价差周三跌回12美元以下，受压于季节性需求放缓和地区出口增加，但指标燃料油现货升水和近月跨月合约价差走强，交易员称，因即期供应吃紧的预期犹在。

近月柴油较迪拜原油裂解价差 周三下跌0.59美元，至每桶11.50美元，因炼厂利用当前有利的利润差加大生产以获取更多利润，市场担心工业燃料油供应过剩状况会再现。

除了担心中国和印度等主要出口国的供应增加外，随着雨季的到来，地区需求放缓也重压市场人气。

尽管有上述担心，含硫500ppm柴油现货升水上涨0.02美元，至较新加坡报价高0.19美元，交易员称，受助于即期实货供应有限。

含硫500ppm近月7月/8月跨月合约价差 也走强，升至较新加坡报价每桶高0.15美元，前一交易日为每桶0.08美元。

新加坡现货市场据报有四笔交易。(完)

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