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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 20:50 BJT

国际油市：柴油裂解价差连跌三日，触及一个月新低

路透新加坡7月15日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五延续跌势，至5月13日来最低，交易员表示，受需求前景疲软以及供应略有增长的拖累。

含硫500ppm柴油较迪拜原油裂解价差 周五连续第三日下跌，至每桶10.18美元，本周初为11.81美元，周二触及本周高点12.09。

指标柴油现货价差GO005-SIN-DIF也小幅下滑，持平新加坡报价，本周初为较新加坡报价每桶升水0.18美元。

虽然指标柴油的短期人气日益偏空，行业消息人士预计价格的下跌风险有限。

一位新加坡的交易员表示，“需求基本面看似良好，供应并没有大幅过剩。”

“此外，一些炼厂开始降低加工量，且炼厂进入了检修期，应会缓解供应过剩的担忧。”

汤森路透供应链&大宗商品研究周四发布的最新评估显示，印度7月柴油出口料在220-230万吨，略高于6月的216万吨，目前出口已达158万吨。

新加坡现货市场上六笔交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 郑茵)

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