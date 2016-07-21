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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 22:39 BJT

国际油市：亚洲指标柴油利润续升，尽管供需前景疲弱

路透新加坡7月21日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油较迪拜原油裂解价差周四续升，交易员称，这是连续第四日上涨，尽管供需前景持续疲弱。

柴油利润 盘中最高升至每桶11.09美元，收于每桶10.90美元，较昨日升0.15美元。

上周，柴油利润从周二的12.09美元急挫至周五的每桶10.18美元，为5月13日以来最低，因担心库存增加和需求放缓。

但交易商称，市场人气仍在近期得到提振，此前一些包租柴油货船作为离岸存储前往欧洲。

指标含硫500ppm柴油 8月/9月跨月正价差缩窄至较新加坡报价每桶高0.2美元，昨日为负0.35美元。

新加坡现货市场据报有五笔交易。(完)

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(编译 刘静; 审校 李军)

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