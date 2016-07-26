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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 22:11 BJT

国际油市：亚洲柴油现货贴水触及逾三个月最大，因供应高企

路透新加坡7月26日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价贴水周二每桶扩大0.05-0.25美元，达逾三个月来最大，因交易员对供应高企感到担忧。

尽管包括柴油和航煤在内的石油产品供应过剩，炼厂开工率仍处于高位，交易员称，炼厂大多不愿大幅减产，因整体精炼利润为正。

比如，6月欧洲炼厂产量较上月增加6.8%，新增产量中的大部分为中质柴油和燃料油。

中国6月炼厂产量也提高，较去年同期增加3.2%至4,508万吨，相当于日产1,097万桶。

“除非出现一些炼厂生产中断...柴油基本上没希望了，因为供应高企，工业领域需求疲弱，”新加坡的一位交易员称。

尽管非洲对中质柴油的需求仍健康，但该地区的进口水平无法令市场反转。

据报新加坡现货市场有三笔交易，其中两笔为柴油交易，一笔为航煤交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)

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