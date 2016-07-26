国际油市：亚洲柴油现货贴水触及逾三个月最大，因供应高企

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡7月26日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价贴水周二每桶扩大0.05-0.25美元，达逾三个月来最大，因交易员对供应高企感到担忧。
尽管包括柴油和航煤在内的石油产品供应过剩，炼厂开工率仍处于高位，交易员称，炼厂大多不愿大幅减产，因整体精炼利润为正。
比如，6月欧洲炼厂产量较上月增加6.8%，新增产量中的大部分为中质柴油和燃料油。
中国6月炼厂产量也提高，较去年同期增加3.2%至4,508万吨，相当于日产1,097万桶。
“除非出现一些炼厂生产中断...柴油基本上没希望了，因为供应高企，工业领域需求疲弱，”新加坡的一位交易员称。
尽管非洲对中质柴油的需求仍健康，但该地区的进口水平无法令市场反转。
据报新加坡现货市场有三笔交易，其中两笔为柴油交易，一笔为航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完