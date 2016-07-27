国际油市：亚洲柴油现货价差仍然疲弱，因供应持续过剩

路透新加坡7月27日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货较新加坡报价周三仍为每桶贴水0.25美元，与前一交易日持平，此前贴水触及逾三个月最大，因供应持续过剩。

交易员称，现在普遍做法是在市场好转之前，将柴油存储在储油罐中。

同时炼厂未显现出生产放缓迹象，开工率仍处于高位，因较好的精炼利润率令炼厂缺少减产动力。

例如，在截至7月23日当周，日本炼厂的开工率增加2.1个百分点，至10周高位84.4%。

官方数据显示，当前的产出水平较去年同期高2.5%。

这导致煤油库存水平增至1,317万桶。日本使用煤油进行取暖。

“寒冬可能会给航煤/煤油提供所需的支撑，”新加坡的一位交易员称。

通常一年中12月至2月为冬季月份。

不过，日本官方天气预报机构本周称，8月至10月日本气温多数偏暖。

新加坡现货市场，新加坡贸易商兴隆从联合石化以每桶较新加坡报价贴水0.30美元价格买入一艘装有15万桶含硫500ppm柴油货船， 船期为8月11-15日。

兴隆还以每桶贴水0.40美元价格从壳牌买入10万桶航煤，船期为8月13-17日。

7月1-27日期间，总计成交逾500万桶柴油，上月同期约为450万桶。

但整个6月有接近650万桶柴油成交，因上月最后几个交易日需求急升。(完)

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