国际油市：亚洲柴油现货价差仍然疲弱，因供应持续过剩

中国证券：贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透新加坡7月27日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货较新加坡报价周三仍为每桶贴水0.25美元，与前一交易日持平，此前贴水触及逾三个月最大，因供应持续过剩。
交易员称，现在普遍做法是在市场好转之前，将柴油存储在储油罐中。
同时炼厂未显现出生产放缓迹象，开工率仍处于高位，因较好的精炼利润率令炼厂缺少减产动力。
例如，在截至7月23日当周，日本炼厂的开工率增加2.1个百分点，至10周高位84.4%。
官方数据显示，当前的产出水平较去年同期高2.5%。
这导致煤油库存水平增至1,317万桶。日本使用煤油进行取暖。
“寒冬可能会给航煤/煤油提供所需的支撑，”新加坡的一位交易员称。
通常一年中12月至2月为冬季月份。
不过，日本官方天气预报机构本周称，8月至10月日本气温多数偏暖。
新加坡现货市场，新加坡贸易商兴隆从联合石化以每桶较新加坡报价贴水0.30美元价格买入一艘装有15万桶含硫500ppm柴油货船， 船期为8月11-15日。
兴隆还以每桶贴水0.40美元价格从壳牌买入10万桶航煤，船期为8月13-17日。
7月1-27日期间，总计成交逾500万桶柴油，上月同期约为450万桶。
但整个6月有接近650万桶柴油成交，因上月最后几个交易日需求急升。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
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周一深圳中小板暴跌，连带港股投资气氛也极速转差，恒指 经过大半个月的升市，昨天跌逾200点。年假前市场水紧影响中小板表现，另一原因是首次公开招股（IPO）获批速度加快，新股供应愈来愈多，再难出现以往炒供求式的连涨行情。中国股票市场的融资能力仍在，可是透过二级市场投资却难令股民获利。
路透上海1月17日 - 中国交通银行、长沙银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有238家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模116,340亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江