国际油市：亚洲柴油现货贴水扩至四个半月最阔

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透新加坡7月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货较新加坡报价贴水走阔0.1美元，来到四个半月最阔水平，报每桶贴水0.35美元，因供应持续过剩。
根据官方数据，截至7月27日当周，新加坡岸上中质馏分油库存增加8.2%，或100万桶，至四个月高位的1,319.4万桶。
该数据还显示，韩国向新加坡付运了巨量的近30.4万吨车用柴油，为前周的3.5倍。
自去年底以来，亚洲市场一直受到来自中国的大量柴油供应的抑制。
交易员称，来自其它出口国的更多供应进一步打击了卖家的人气。
俄罗斯8月从波罗的海港口普里莫尔斯克出口的超低硫柴油(ULSD)预计将增加1%，至103.8万吨，7月为102.8万吨。
尽管只是微幅增加，但暗示整体供应水平在上升，促使卖家为销售渠道展开竞争，从而引发价格战。
比如从亚洲运往欧洲的柴油货船预计会减少，因欧洲价格更低。
新加坡现货市场达成五笔柴油交易，7月1日至今总交易量达到593万桶，6月同期为约560万桶。
没有达成航煤交易，但7月1日至27日，共交易了逾300万桶航煤，6月全月交易量不足250万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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