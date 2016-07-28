国际油市：亚洲柴油现货贴水扩至四个半月最阔

路透新加坡7月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货较新加坡报价贴水走阔0.1美元，来到四个半月最阔水平，报每桶贴水0.35美元，因供应持续过剩。

根据官方数据，截至7月27日当周，新加坡岸上中质馏分油库存增加8.2%，或100万桶，至四个月高位的1,319.4万桶。

该数据还显示，韩国向新加坡付运了巨量的近30.4万吨车用柴油，为前周的3.5倍。

自去年底以来，亚洲市场一直受到来自中国的大量柴油供应的抑制。

交易员称，来自其它出口国的更多供应进一步打击了卖家的人气。

俄罗斯8月从波罗的海港口普里莫尔斯克出口的超低硫柴油(ULSD)预计将增加1%，至103.8万吨，7月为102.8万吨。

尽管只是微幅增加，但暗示整体供应水平在上升，促使卖家为销售渠道展开竞争，从而引发价格战。

比如从亚洲运往欧洲的柴油货船预计会减少，因欧洲价格更低。

新加坡现货市场达成五笔柴油交易，7月1日至今总交易量达到593万桶，6月同期为约560万桶。

没有达成航煤交易，但7月1日至27日，共交易了逾300万桶航煤，6月全月交易量不足250万桶。(完)

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