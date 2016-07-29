国际油市：亚洲柴油现货贴水触及四个半月最阔，因部分地区需求放缓

路透新加坡7月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货较新加坡报价贴水周五走阔0.05美元，至四个半月最阔每桶0.40美元，因库存增加的同时部分地区需求放缓。

官方数据显示，日本6月煤油销售量跳水33%，至每日8.5795万桶，5月时为12.7826万桶。

交易员称，尽管7月的数据还没有出来，但上月销售疲弱打击本已受库存高企困扰的市场人气。

根据官方数据，截至7月27日当周，新加坡岸上中质馏分油库存增加8.2%，或100万桶，至四个月高位1,319.4万桶。

荷兰顾问公司PJK International的数据显示，虽然阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)枢纽的柴油库存上周下降，但仍处于高位。

截至7月28日当周，ARA的柴油库存减少4.3%至323.6万吨，但仍高于去年同期的318.3万吨。

日本最大石油炼厂JX Nippon Oil & Energy Corp称，部分因为现有的精炼运营问题，将会把8月面向国内市场的原油精炼量限制在较去年同期低11%的水平。

新加坡现货市场没有达成航煤交易，但达成两笔柴油交易，7月的总交易量达到约630万桶，6月为约670万桶。(完)

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