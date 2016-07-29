国际油市：亚洲柴油现货贴水触及四个半月最阔，因部分地区需求放缓

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透新加坡7月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货较新加坡报价贴水周五走阔0.05美元，至四个半月最阔每桶0.40美元，因库存增加的同时部分地区需求放缓。
官方数据显示，日本6月煤油销售量跳水33%，至每日8.5795万桶，5月时为12.7826万桶。
交易员称，尽管7月的数据还没有出来，但上月销售疲弱打击本已受库存高企困扰的市场人气。
根据官方数据，截至7月27日当周，新加坡岸上中质馏分油库存增加8.2%，或100万桶，至四个月高位1,319.4万桶。
荷兰顾问公司PJK International的数据显示，虽然阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)枢纽的柴油库存上周下降，但仍处于高位。
截至7月28日当周，ARA的柴油库存减少4.3%至323.6万吨，但仍高于去年同期的318.3万吨。
日本最大石油炼厂JX Nippon Oil & Energy Corp称，部分因为现有的精炼运营问题，将会把8月面向国内市场的原油精炼量限制在较去年同期低11%的水平。
新加坡现货市场没有达成航煤交易，但达成两笔柴油交易，7月的总交易量达到约630万桶，6月为约670万桶。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
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路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。