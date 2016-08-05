国际油市：亚洲航煤贴水持平，各地区库存高企令价格承压

路透新加坡8月5日 - 周五亚洲航煤较新加坡报价仍为每桶贴水0.70美元，与前一交易日持平，此前由于供应持续过剩，贴水水平扩至约七个月最阔。

全球各地区中质馏分油库存均增加。

荷兰顾问公司PJK International称，截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特里普(ARA)地区枢纽的库存增加1.1%，至约330万吨。

美国能源资料协会(EIA)此前报告上周美国馏分油库存增加120万桶。

截至8月3日该周，新加坡岸上中质馏分油库存也增加，急升224.6万桶，或17%，至1,544万桶，为逾五年来最高。

新加坡现货市场达成四笔交易，两笔为柴油，另外两笔为航煤。(完)

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