国际油市：亚洲航煤贴水持平，各地区库存高企令价格承压

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透新加坡8月5日 - 周五亚洲航煤较新加坡报价仍为每桶贴水0.70美元，与前一交易日持平，此前由于供应持续过剩，贴水水平扩至约七个月最阔。
全球各地区中质馏分油库存均增加。
荷兰顾问公司PJK International称，截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特里普(ARA)地区枢纽的库存增加1.1%，至约330万吨。
美国能源资料协会(EIA)此前报告上周美国馏分油库存增加120万桶。
截至8月3日该周，新加坡岸上中质馏分油库存也增加，急升224.6万桶，或17%，至1,544万桶，为逾五年来最高。
新加坡现货市场达成四笔交易，两笔为柴油，另外两笔为航煤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 李军)
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)