国际油市：亚洲柴油裂解价差在清淡交易中持稳

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月30日 - 亚洲柴油裂解价差在清淡交投中连续第二日持稳，因原油市场的大幅波动令部分交易员离开本间市场。
仅有50万桶柴油在新加坡现货市场进行了交易，前日没有达成交易，而周一成交量达到约190万桶之多。
“原油给本间市场带来影响，但交投清淡可能也由于买家基本上都持仓了，今日是11月的最后一天，”新加坡的一位交易员称。
官方数据显示，日本10月的石油总销量创下34年低位，受挫于包括煤油和柴油在内的燃料油需求放缓。
日本经济贸易产业省官员称，上月仅煤油销售就下滑了1.2%，因气温较去年同期高。
但预计煤油销量将在12月回升，因天气将变得寒冷，这促使最大炼厂提高下月原油处理量。
为应付国内需求，日炼油量将达到114万桶，较去年同期高6%。
交易员预计亚洲炼厂总体上将增加产量，以锁定本月炼油利润高于上月带来的获利。
一位石油输出国组织(OPEC)消息人士周三告诉路透，OPEC已就2008年以来的首个减产协议达成一致。该消息人士称，新协议与9月在阿尔及尔达成的协议一致。OPEC成员国阿尔及利亚建议设定每日产量新上限3,250万桶，低于当前水平3,360万桶。
新加坡现货市场达成两笔10ppm品级柴油交易，但煤油达成航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 利棣儿)
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