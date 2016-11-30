国际油市：亚洲柴油裂解价差在清淡交易中持稳

路透新加坡11月30日 - 亚洲柴油裂解价差在清淡交投中连续第二日持稳，因原油市场的大幅波动令部分交易员离开本间市场。

仅有50万桶柴油在新加坡现货市场进行了交易，前日没有达成交易，而周一成交量达到约190万桶之多。

“原油给本间市场带来影响，但交投清淡可能也由于买家基本上都持仓了，今日是11月的最后一天，”新加坡的一位交易员称。

官方数据显示，日本10月的石油总销量创下34年低位，受挫于包括煤油和柴油在内的燃料油需求放缓。

日本经济贸易产业省官员称，上月仅煤油销售就下滑了1.2%，因气温较去年同期高。

但预计煤油销量将在12月回升，因天气将变得寒冷，这促使最大炼厂提高下月原油处理量。

为应付国内需求，日炼油量将达到114万桶，较去年同期高6%。

交易员预计亚洲炼厂总体上将增加产量，以锁定本月炼油利润高于上月带来的获利。

一位石油输出国组织(OPEC)消息人士周三告诉路透，OPEC已就2008年以来的首个减产协议达成一致。该消息人士称，新协议与9月在阿尔及尔达成的协议一致。OPEC成员国阿尔及利亚建议设定每日产量新上限3,250万桶，低于当前水平3,360万桶。

新加坡现货市场达成两笔10ppm品级柴油交易，但煤油达成航煤交易。(完)

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