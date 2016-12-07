国际油市：亚洲柴油裂解价差接近11美元，供应仍然充足

路透新加坡12月7日 - 亚洲500 ppm柴油裂解价差周三微涨至每桶近11美元，但较一个月前下跌逾8%，受大量供应打压。

尽管最近有炼厂检修，但并不缺供应。

以泰国为例。咨询公司FGE本周在报告中称，虽然该国由于炼厂检修，汽油供应收紧，使泰国今年变为净进口国，但对该国的柴油生产却影响不大。

“与汽油相比，柴油净出口的下滑不算大， 大体与2014年水平一致，”报告谈及泰国时说。

“这部分是因为柴油需求的同比增幅较低，2016年增幅应当为3.3%，再加上泰国炼厂的普遍设计都是以柴油产量最大化。”

大量供应的问题并不仅限于亚洲，欧洲和美国也面临库存的问题。

路透调查显示，上周美国包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计增加180万桶。

台湾台塑招标出售72万桶10ppm柴油，船期为1月16-29日，发货港为麦寮，但结果还不清楚。

新加坡达成四笔柴油交易，总计大约72万桶，上日为160万桶。(完)

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