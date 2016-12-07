国际油市：亚洲柴油裂解价差接近11美元，供应仍然充足

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月7日 - 亚洲500 ppm柴油裂解价差周三微涨至每桶近11美元，但较一个月前下跌逾8%，受大量供应打压。
尽管最近有炼厂检修，但并不缺供应。
以泰国为例。咨询公司FGE本周在报告中称，虽然该国由于炼厂检修，汽油供应收紧，使泰国今年变为净进口国，但对该国的柴油生产却影响不大。
“与汽油相比，柴油净出口的下滑不算大， 大体与2014年水平一致，”报告谈及泰国时说。
“这部分是因为柴油需求的同比增幅较低，2016年增幅应当为3.3%，再加上泰国炼厂的普遍设计都是以柴油产量最大化。”
大量供应的问题并不仅限于亚洲，欧洲和美国也面临库存的问题。
路透调查显示，上周美国包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计增加180万桶。
台湾台塑招标出售72万桶10ppm柴油，船期为1月16-29日，发货港为麦寮，但结果还不清楚。
新加坡达成四笔柴油交易，总计大约72万桶，上日为160万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
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