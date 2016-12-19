国际油市：亚洲柴油现货贴水缩窄，因为供应紧张且需求旺盛

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月19日 - 亚洲500ppm等级柴油现货贴水周一创下本月最窄每桶10美分，因全球供应吃紧而且需求增强，尤其是印度的需求。
上周公布的官方数据显示，印度11月柴油销售较上年同期跳涨超过10%。
咨询公司FGE本月在报告中称，印度的需求增强可能是受到货币废止流通的影响。
“印度11月8日意外废止500和1000卢比钞票，导致汽油和柴油价格暂时性大涨，因为政府允许在加油站使用这些将被废止的钞票，截止期限到12月2日。”
印度Essar出售船期为1月27-31日的500ppm柴油，从瓦迪纳装船。招标截止12月20日。
科威特通过招标出售最高6万吨航煤，船期为1月21-22日，招标截止日期为12月20日。
印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)求购两批柴油船货，含硫量为0.3%，船期为12月底，运抵哥打巴鲁和Tuban，招标截止12月20日。
今天达成三笔柴油交易，但没有航煤交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。