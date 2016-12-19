国际油市：亚洲柴油现货贴水缩窄，因为供应紧张且需求旺盛

路透新加坡12月19日 - 亚洲500ppm等级柴油现货贴水周一创下本月最窄每桶10美分，因全球供应吃紧而且需求增强，尤其是印度的需求。

上周公布的官方数据显示，印度11月柴油销售较上年同期跳涨超过10%。

咨询公司FGE本月在报告中称，印度的需求增强可能是受到货币废止流通的影响。

“印度11月8日意外废止500和1000卢比钞票，导致汽油和柴油价格暂时性大涨，因为政府允许在加油站使用这些将被废止的钞票，截止期限到12月2日。”

印度Essar出售船期为1月27-31日的500ppm柴油，从瓦迪纳装船。招标截止12月20日。

科威特通过招标出售最高6万吨航煤，船期为1月21-22日，招标截止日期为12月20日。

印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)求购两批柴油船货，含硫量为0.3%，船期为12月底，运抵哥打巴鲁和Tuban，招标截止12月20日。

今天达成三笔柴油交易，但没有航煤交易。(完)

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