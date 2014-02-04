亚股下滑 但美元回稳重获动能

2014年2月4日在东京拍到的日经指数。 REUTERS/Yuya Shino

* MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指跌至五个月新低

* 日经指数自2012年11月以后首度跌破200日均线

* 美元兑日圆脱离两个月低点

* 澳元大涨，此前澳洲央行决议维持利率不变，并摒弃宽松倾向

路透东京2月4日 -亚洲股市周二下跌，但美元回稳，此前公布的美国数据让人忧心其经济前景，让投资人在近期新兴市场动荡之后，更难有期待市场稳定的理由。

MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指.MIAPJ0000PUS下跌约1.4%，触及9月初以来最低水平，恐创下8月以后最大单日跌幅。不过美元跌势暂歇，美元指数.DXY上涨0.2%至81.164。

周二重新开市的香港股市受到了其他地区股市下滑的影响。而中国内地市场依旧休市，将在周五开市。

“有经验的新兴市场投资者将高度注意此次下跌，准备逢低吸纳优质股，但目前他们仍是少数。”渣打银行驻香港的中国股市策略师ErwinSanft说。

日经指数.N225下跌3.3%，跌势延续至第四日。日经指数跌破200日移动均线，为2012年11月以来首见，今年的累计跌幅已达约13%。

日股成为2014年初以来主要发达国家中表现最差的股市。相比之下美国标准普尔500指数.SPX和泛欧绩优股指标FTSEurofirst300指数.FTEU3今年的累计跌幅分别为5.8%和3.3%。尽管日本央行截至2月3日今年累计买入1,230亿日圆ETF来支撑股市，仍难以阻挡日股跌势。

数据显示美国上月制造业活动大幅放缓，给市场更添不安。此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购置资产的决定，已引发资本可能逃离新兴市场的担忧。

“投资人短期应避开风险资产，因为这波震荡看来并不会很快就结束，”法国农业信贷银行(CreditAgricole)驻香港全球外汇策略主管Mitul Kotecha在研究报告称。

“宽松政策退场、个别新兴市场国家的疑虑交错在一起、加上中国成长放缓，这些因素齐聚造成的震荡将持续数周，”Kotecha说。

指标10年期美国公债收益率在亚洲盘报2.589%，周一曾低见2.582%，是11月1日以后最低。

美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升。显示美国经济复苏程度比部分投资人所想的还要脆弱。

该数据造成标准普尔500指数创下七个月来最大单日跌幅，CBOE波动率指数升16.5%，收在2012年12月以来最高。

美元则因而低见100.77日圆，兑欧元低见136.37日圆，均为去年11月底以来首见。

在亚洲盘，美元扳回部份失土，上涨约0.3%至101.24日圆，欧元兑日圆则微升0.1%，报136.75日圆。

澳元兑美元上涨，此前澳洲央行在今年首度政策会议中摒弃宽松倾向，市场因此认为升息可能性升高。

澳元兑美元最新上涨1.5%至0.8877美元，此前澳洲央行亦软化了压低澳元汇价的言论。

在大宗商品方面，美国原油期货小升至每桶96.62美元，周一时挫跌1.09美元，因美国工厂数据逊于预期，点燃对美国经济需求的担忧。

3月布兰特原油期货小升至每桶106.04美元，此前连两日下跌。

股市下跌增添黄金的避险魅力，现货金 日内持稳在1,259.15美元，周一时大涨1.1%。

但伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌至每吨7,034.75美元，稍早曾触及两个月低位，且可能连续第10个交易日下跌。(完)