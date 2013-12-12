亚股跌至两个半月低点 因美联储缩减刺激预期升温

* 日股日经指数可能连续第三天下跌

* 美股遭遇一个月最大单日跌幅

* 黄金或写下1981年以来最糟年度表现

路透东京12月12日 -亚洲股市周四跌至两个半月低点，因市场愈发预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将尽早削减刺激措施，此前华府达成的预算协议部分舒缓了财政对美国经济的拖累。

MSCI明晟亚太地区(除日本)股指.MIAPJ0000PUS下挫1%，周三跌1.1%，创三周最大单日跌幅。

日股日经指数.N225跌1.6%，连续第三日下跌。在日本积极财政和货币刺激政策的激励下，该指数今年迄今涨幅已接近47%，且有望创1972年以来最大年度涨幅。

隔夜美股录得一个月最大单日跌幅，标普500指数.SPX跌1.1%，因交易员趁近期涨势了结获利。标普500E-mini期货周四在亚洲时段微跌0.2%。

美国国会周二宣布两党达成预算协议，虽然削减支出的幅度较为温和，但协议将结束共和党与民主党之间将近三年来的僵持局面。这一僵局在10月达到高潮，导致美国政府部分停摆。美国众议院可能周五就该协议进行投票表决。

美联储去年9月时指出，若国会不能就预算达成协议，可能会冲击美国经济，这是其维持每月850亿美元购债规模的原因之一。

“上周五的就业报告出炉后，我们注意到美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)在1月(相比3月)会议上进行缩减的几率有所变化，从稍低到基本持平，”法国兴业银行在报告中称。

“考虑到美国国会近日达成预算协议，几率进一步变化，我们目前认为1月是最可能进行缩减的时点。”

市场人士还将关注美联储在下周12月17-18日政策会议上是否有意外之举。

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**美元持稳**

美元兑日圆升0.1%至102.57日圆，隔夜时段下跌0.4%，在近期连续走强后连续第二日下跌。

欧元兑美元走势停滞，此前在周三连续第七日上涨，受助于货币市场利率走高，而且欧洲央行很快放宽政策的预期减弱。欧元持稳在1.3794美元。

一些分析师认为，欧元最近强劲上扬后，其投资魅力消退。“我们周三给出做空欧元/美元的建议，目标位是1.32，我们的停止单设在1.3975，”巴黎银行的分析师在一份报告中写道。

澳元兑美元回落0.3%报0.9022，距离上周五触及的三个月低点0.8989近在咫尺，且回吐稍早因就业报告意外强劲而录得的涨幅。

大宗商品方面，美国原油持稳在每桶约97.4美元，上日跌1.1%后跌势暂歇。此前公布的官方数据显示成品油库存大幅增加，暗示油品需求不振。

金价涨0.2%至每盎司约1,254美元，周三下跌0.6%。金价今年迄今仍跌25%，或录得1981年以来最大年度跌幅。

“今年金价大跌，创1981年以来最大跌幅，明显说明投资者已经开始预期经济、利率和资产配置正常化，”美银美林在一份报告中称。

“这种趋势明年会继续，我们认为‘这波资金大轮动交易’(Great Rotation trade)将利多美元。”(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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