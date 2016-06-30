焦点：上半年亚洲ECM市场交易骤降近60% 增强金融业裁员预期

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透香港6月30日 - 2016年上半年亚太除日本外股权资本市场(ECM)股票发行减少近60%，创下自2008年以来最低，因受到股市震荡、中国增长放缓以及英国退欧公投的不确定性打击。
业务下滑增强了金融业可能进一步裁员的预期，营收减少已经使该行业萎缩，上周英国退欧的决定又增加了新的不稳定因素。
根据汤森路透截止6月27日的初步数据，今年头六个月亚太股权资本市场的资金规模由上年同期的1,553亿美元减少至666亿美元。
由于担忧美国升息、中国经济增速降至25年最慢以及英国退欧公投，全球市场在今年上半年的多数时间都紧张不安。
“接下来几个月走势将震荡，但英国情势将企稳，欧洲以外的杂音将沉寂下来，”摩根士丹利亚太全球资本市场联合负责人George Taylor表示。
“对中国的信心不太差。鉴于欧洲发生的事，中国情况似乎很稳定。中国基金经理重又买入。”
全球投资银行也因业务活动锐降而受创，因为多数银行都不能再那么依赖中国国内市场的交易和承销费了。
在ECM排名一直处于领先地位的瑞银和高盛，他们负责的交易规模分别锐降了85%和89%，排名也分别降至第九位和第12位。
据猎头公司估计，股票销售规模大降，可能导致投资银行业未来六个月在亚洲ECM业务方面裁员10-15%。
**展望未来**
分析师与银行业人士表示，尽管未来几个月预期将有所波动，但来自银行业与证券业等金融服务业企业的部分大型发行计划，应能提振该地区的活动。
未来几个月，其他行业的股票发行活动料较为活跃，包括医疗保健与电信业。
中国邮政储蓄银行(PSBC)下半年预计将在香港募资约80亿美元，成为2014年来全球规模最大的首次公开发行(IPO)。沃达丰(Vodafone)(VOD.L)也料将于第四季把旗下印度业务上市，规模25亿美元。
有意在香港发行的中国券商包括光大证券(601788.SS)、招商证券(600999.SS)以及中信建投证券。
“比起欧洲或美国，未来两年亚太地区可能拥有更多大型股权资本市场交易机会，”德意志银行亚洲股权资本市场共同主管Kefei Li表示。(完)
(编译 李春喜/李爽/陈宗琦；审校 白云/龚芳/许娜)
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