背景资料：瑞银在今年上半年亚太地区ECM交易中高居榜首--汤森路透

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港6月28日 - 根据汤森路透截止6月27日的初步数据，亚太地区除日本外股权资本市场(ECM)今年上半年交易额较上年同期增长5%，至868亿美元。泰国、菲律宾和东南亚其他市场的(股票)发行量激增，抵消了香港和中国市场的放缓。
以下为该地区主要承销商今年上半年的排名以及预计承销费用所得：
承销商 交易额 较2012上半年 2013上半年 2012上半年
(百万美元) 变化 排名 排名
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瑞银 11,451 60.2 % 1 1
高盛 8,479 29.7 % 2 2
德意志银行 4,026 11.0 % 3 8
摩根大通 3,908 -1.1 % 4 6
摩根士丹利 3,760 -22.8 % 5 4
瑞士信贷 2,912 44.0 % 6 12
花旗集团 2,898 -51.8 % 7 3
美银美林 2,790 -29.9 % 8 5
海通证券 2,502 92.1 % 9 15
国泰君安 2,169 168.4 % 10 24
来源：汤森路透。
承销商 2013上半年承销费 较2012上半年
(百万美元) 变化
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瑞银 120.8 33.1 %
高盛 61.9 109.6 %
瑞士信贷 56.9 133.5 %
摩根士丹利 49.6 23.2 %
麦格理 49.6 44.8 %
德意志银行 47.6 1.7 %
摩根大通 47.2 0.3 %
中信证券 41.1 -53.7 %
花旗集团 41.1 -19.0 %
美银美林 29.7 -12.5 %
来源：汤森路透/Freeman Consulting。 (完)
(编译 李春喜 审校 侯向明)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。