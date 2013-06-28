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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 11:01 BJT

背景资料：瑞银在今年上半年亚太地区ECM交易中高居榜首--汤森路透

路透香港6月28日 - 根据汤森路透截止6月27日的初步数据，亚太地区除日本外股权资本市场(ECM)今年上半年交易额较上年同期增长5%，至868亿美元。泰国、菲律宾和东南亚其他市场的(股票)发行量激增，抵消了香港和中国市场的放缓。

以下为该地区主要承销商今年上半年的排名以及预计承销费用所得：

承销商 交易额 较2012上半年 2013上半年 2012上半年

(百万美元) 变化 排名 排名

---------------------------------------------------------------

瑞银 11,451 60.2 % 1 1

高盛 8,479 29.7 % 2 2

德意志银行 4,026 11.0 % 3 8

摩根大通 3,908 -1.1 % 4 6

摩根士丹利 3,760 -22.8 % 5 4

瑞士信贷 2,912 44.0 % 6 12

花旗集团 2,898 -51.8 % 7 3

美银美林 2,790 -29.9 % 8 5

海通证券 2,502 92.1 % 9 15

国泰君安 2,169 168.4 % 10 24

来源：汤森路透。

承销商 2013上半年承销费 较2012上半年

(百万美元) 变化

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瑞银 120.8 33.1 %

高盛 61.9 109.6 %

瑞士信贷 56.9 133.5 %

摩根士丹利 49.6 23.2 %

麦格理 49.6 44.8 %

德意志银行 47.6 1.7 %

摩根大通 47.2 0.3 %

中信证券 41.1 -53.7 %

花旗集团 41.1 -19.0 %

美银美林 29.7 -12.5 %

来源：汤森路透/Freeman Consulting。 (完)

(编译 李春喜 审校 侯向明)
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