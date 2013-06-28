背景资料：瑞银在今年上半年亚太地区ECM交易中高居榜首--汤森路透

路透香港6月28日 - 根据汤森路透截止6月27日的初步数据，亚太地区除日本外股权资本市场(ECM)今年上半年交易额较上年同期增长5%，至868亿美元。泰国、菲律宾和东南亚其他市场的(股票)发行量激增，抵消了香港和中国市场的放缓。