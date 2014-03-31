背景资料：高盛Q1在亚太IPO承销量高居榜首，广发证券承销收入位居第一

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月31日 - 汤森路透周一发布的初步数据显示，高盛 在2014年第一季在亚太除日本股权资本市场的承销交易规模排名中高居榜首。尽管在此期间的交易量较上年同期减少24.3%，至378亿美元，成为自2009年以来最差开局。
不过，首次公开发行(IPO)的融资额却激增近三倍，至126亿美元，得益于香港上市活动增加，以及上海和深圳在IPO暂停一年多之后重新开闸。
以下为该地区第一季股权资本市场承销规模排序及估算的交易收入
银行 交易规模 较2013/Q1 2014 2013
(单位：百万美元) 变化 排名 排名
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高盛 3,249 -44.3% 1 2
汇丰 1,985 80.5% 2 12
花旗集团 1,913 -8.8% 3 7
广发证券 1,835 2,803% 4 68
瑞银 1,744 -79.4% 5 1
中信建投证券股份 1,695 252.2% 6 21
海通证券 1,623 -56.0% 7 3
中国中信集团公司 1,512 10.5% 8 9
摩根大通 1,447 -44.1% 9 4
瑞士信贷 1,274 5.6% 10 11
来源：汤森路透
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银行 2014/Q1承销费 较2013/Q1
(单位：百万美元) 变化
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广发证券 49.3 631.0%
中信集团 48.8 78.5%
海通证券 43.8 46.2%
高盛 42.3 29.4%
中金 38.6 1203.0%
瑞银 37.4 -26.1%
国信证券 37.0 408.4%
东吴证券 34.9 --
花旗集团 34.9 64.1%
瑞士信贷 31.7 103.9%
来源：汤森路透/Freeman Consulting
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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