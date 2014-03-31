背景资料：高盛Q1在亚太IPO承销量高居榜首，广发证券承销收入位居第一

路透香港3月31日 - 汤森路透周一发布的初步数据显示，高盛 在2014年第一季在亚太除日本股权资本市场的承销交易规模排名中高居榜首。尽管在此期间的交易量较上年同期减少24.3%，至378亿美元，成为自2009年以来最差开局。